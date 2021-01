Nicusor Dan anunta ca se lucreaza la construirea bugetului Capitalei: Fara cadouri pentru "baieti destepti"

"Va fi un buget cinstit si realist, care va tine cont atat de proiectele in derulare, cat si de nevoia pentru noi investitii", afirma Nicusor Dan."Construim in mod transparent bugetul Primariei Capitalei pentru acest an - impreuna cu directiile PMB, consilierii municipali si organizatiile non-guvernamentale. Fara aranjamente contra bucurestenilor , fara dictat administrativ, fara cadouri pentru << baieti destepti >> ", a scris, miercuri seara, pe Facebook , Nicusor Dan.Acesta precizeaza ca a avut prima runda de discutii, pe domeniile transport , mediu inconjurator, urbanism , educatie si cultura."Urmeaza discutii pe celelalte domenii, iar la sfarsitul acestei luni vom avea o prima forma a bugetului pentru 2021, care va fi supusa dezbaterii publice in cursul lunii februarie. Sunt consultari autentice, nu mimate. Luam in calcul puncte de vedere diferite si promovam solutii argumentate. Va fi un buget cinstit si realist, care va tine cont atat de proiectele in derulare, cat si de nevoia pentru noi investitii", a mai scris Dan.CITESTE SI: