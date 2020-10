Nicusor Dan anunta ca va renunta la pozitia sa din Asociatia "Salvati Bucurestiul" care mai are 15 litigii cu Primaria Capitalei. Procesele vor continua

Nicusor Dan a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa, daca Asociatia "Salvati Bucurestiul" mai are procese cu Primaria Capitalei si ce se va intampla cu acestea."Azi, la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, judecatorul va lua act de renuntarea mea la pozitia din Asociatie, deci Asociatia va continua fara mine. In mod legal are niste organe de conducere. Exista niste litigii, in jur de 15, intre Asociatia Salvati Bucurestiul si Primaria Capitalei, in majoritatea acestor litigii se solicita constatarea nelegalitatii unor acte emise de Primaria Capitalei. Aceste procese vor continua si judecatorul va constata daca acele acte sunt legale sau sunt nelegale", a afirmat Nicusor Dan.