Nicusor Dan anunta concursuri pentru sefia tuturor celor 19 spitale din subordinea Primariei Bucuresti. Ce se intampla la Filantropia, unde directorul a fost demis

Dan precizeaza ca, pana la finalul lunii ianuarie, vor expira contractele de management ale tuturor directorilor de la cele 19 spitale din subordinea Primariei si se vor organiza concursuri.Nicusor Dan a facut, joi, precizari, despre demiterea managerului de la Spitalul Filantropia: "Problema cea mai mare este legata de achizitii, inclusiv o achizitie publica care a fost anulata de catre CNSC. Daca nu ma insel a fost vorba despre 700.000 de lei. Atat Curtea de Conturi cat si Corpul de Control al primarului au stabilit ca au fost nereguli in mai multe proceduri de achizitii, intre care una a fost confirmata de CNSC".Intrebat cu cine va fi inlocuit managerul, primarul general a precizat ca, pana la organizarea concursului, functia va fi indeplinita de catre managerul medical."Pentru marea majoritate a spitalelor noastre contractul de management inceteaza undeva la sfarsitul lunii ianuarie si pentru fiecare din aceste pozitii, in cele 19 spitale, o sa avem concursuri, asa cum prevede legea, dar care or sa dureze doua - trei luni", a mai declarat Dan.Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat joi schimbarea managerului de la Spitalul Filantropia Bucuresti , dupa ce a primit rapoartele Corpului de Control si ale Curtii de Conturi care semnaleaza nereguli.CITESTE SI: