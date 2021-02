Nicusor Dan anunta inceperea lucrarilor la reteaua de termoficare. Unde se va lucra in prima faza: "E un tronson foarte important, in zona de influenta a doua centrale"

Banii pentru lucrari, fonduri europene si finantare de la Guvern

Cand va prelua Primaria ELCEN-ul

Lucrarile vor incepe in Ferentari. Este unul dintre cele 5 tronsoane pe care administratia locala isi propune sa le reabiliteze in 2021. Dan a precizat ca lucrarile sunt posibile prin obtinerea unei finantari de 300 de milioane de euro, fonduri europene, plus alte 320 de milioane de lei primite de la Guvernul Romaniei la finalul lunii decembrie."Incepem azi un tronson de 13 km, aici in zona Ferentari, este unul din cele 5 tronsoane pe care ne propunem sa le facem anul acesta. O sa va arat pe harta aici, suntem in zona asta, deci acesta are 13 km si anul acesta ne propunem sa mai facem in zona Pantelimon 12 km, in zona Colentina 9 km, in zona Victoriei 11 si in zona Berceni 8 km. In total 53 de km.La ce e important tronsonul acesta? In primul rand ca deserveste cartierele din jur - Rahova, Ferentari, Sebastian - dar este foarte important pentru ca este in zona de influenta de la doua centrale: Progresu si Grozavesti. Daca acest tronson este bun, este posibil ca prin intermediul lui, in momente de avarii, sa duci agentul termic de la una din centrale in cartiere. In momentul asta, asta nu e posibil.Zonele pe care le vedeti marcate aici cu albastru sunt esentiale pentru ceea ce vrem sa facem incepand de anul viitor, zonele pe care le vedeti cu rosu si pentru care avem finantare europeana de 300 de milioane. Pentru ca nu poti sa opresti serviciul doua termoficare, pentru ca oamenii au nevoie firesc de apa calda si caldura, atunci trebuie sa respecti un calendar si pentru ca sa putem sa incepem lucrarile pentru care avem alocati bani europeni este necesar, asa au stabilit specialistii, sa facem aceste zone cu albastru.Va mai aduc aminte ca pe partea financiara am obtinut cei 300 de milioane, am semnat contractul pentru cei 300 de milioane de euro bani europeni. Avem promisiunea Guvernului pentru inca 200 de milioane de euro, bani din PNRR, si Guvernul ne-a mai dat 320 de milioane de lei la sfarsitul lui decembrie.Va mai aduc aminte de intentia noastra de a prelua ELCEN, de a fuziona aceste doua companii si astfel sa avem un unic responsabil pentru tot ce inseamna sistem de termoficare in Bucuresti - si productie si distributie. Momentul in care ELCEN va iesi din insolventa, este foarte aproape, si in felul acesta putem si pe ELCEN sa accesam bani europeni pentru centrale mai performante. Cam asta este situatia sistemului de termoficare in momentul de fata.Intrebat care este valoarea totala a lucrarilor si de unde provin banii, Nicusor Dan a raspuns: "Valoarea totala a lucrarilor pe cele 5 segmente pe care vi le-am aratat, cele 5 segmente albastre este de 300 de milioane de lei, care sunt prevazuti a fi finantati din bugetul local. Dupa cum stiti acesti bani nu exista in momentul de fata, urmeaza sa avem bugetul national si apoi bugetul local si modalitatea prin care noi vrem sa iesim din acest blocaj financiar, in care Primaria Capitalei este de doi ani, este sa punem datoriile in bugetul de 2021 si tot ce inseamna investitie noua, inclusiv aceasta, sa fie finantata din credite. Pentru asta avem nevoie ca Guvernul sa ne extinda limita de creditare".Acesta a spus ca se doreste ca toate cele 5 tronsoane sa fie gata anul acesta si a subliniat ca cetatenii nu vor avea de suferit intreruperi severe."Dupa cum ati vazut, pe santier, aici, s-au montat niste conducte mai subtiri care sunt provizorii, oamenii tehnici le numesc provizorate, prin care serviciul este mentinut in continuare, astfel incat sa nu se foloseasca conductele mari pe care se transporta agentul termic. Deci in principiu - mai putin niste intreruperi de cateva ore - nu este cazul sa se intample. In schimb, cand o sa fie vorba sa se lucreze aici in intersectie, o sa vedeti ca traficul va avea putin de suferit", a mai declarat primarul in cadrul unei conferinte de presa. Eu imi doresc sa se intample undeva pana in luna mai-iunie, insa depindem de multe alte institutii, de Consiliul Concurentei, de creditorii ELCEN din momentul acesta, de Ministerul Energiei, deci sunt niste pasi procedurali, dar eu imi doresc ca pana in vara asta sa facem asta.In primul rand, Termoenergetica o sa preia ELCEN, amandoua fiind companii ale municipalitatii . In felul acesta, o sa fie o singura companie, iar datoria istorica pe care Municipalitatea, prin RADET, o are catre Ministerul Economiei, prin ELCEN, va ramane o chestiune juridica de transat intre Municipalitate si Guvern, adica Ministerul Energiei. Aceste datorii... datoria istorica face obiectul unui litigiu intre sa spunem RADET, Municipalitate pe de-o parte si ELCEN-Ministerul Economiei pe de alta parte, pentru ca este ca orice litigiu comercial, in care s-au prestat niste servicii si este de dezbatut daca penalitatile au fost OK sau n-au fost OK, deci este o discutie tehnica, cat pana la urma este datoria pe care RADET, respectiv Municipalitatea, o are catre ELCEN", a mai spus Nicusor Dan.