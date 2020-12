Nicusor Dan anunta o sedinta extraordinara a CGMB in 8 decembrie: "Sper sa se poata alege si cei doi viceprimari"

El a adaugat ca spera sa fie validate pana marti, 8 decembrie, mandatele tuturor consilierilor generali, pentru a putea fi alesi si cei doi viceprimari ai Capitalei."Am stabilit pentru ziua de 8 decembrie o sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu cateva puncte urgente pe ordinea de zi. Va fi vorba in primul rand despre rectificarea bugetara pentru a putea plati stimulentele destinate copiilor si adultilor cu dizabilitati, nou-nascutilor, familiilor monoparentale, femeilor insarcinate si cuplurilor inscrise in programul pentru fertilizare in vitro", a scris Nicusor Dan joi pe Facebook Edilul a mai spus ca vor fi luate decizii privind ajutorul financiar pentru institutiile independente din domeniul artelor. "In plus, vom lua decizii privind ajutorul financiar pentru institutiile independente din domeniul artelor spectacolului si vom solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii preluarea cluburilor sportive scolare si a cluburilor copiilor din Bucuresti. Va fi supusa de asemenea atentiei CGMB propunerea eliminarii taxei pentru turism in 2021", a adaugat Dan.Primarul si-a exprimat speranta ca pana pe 8 decembrie vor fi validate mandatele consilierilor generali, pentru a putea fi alesi cei doi viceprimari ai Capitalei."Sper in acelasi timp ca toate mandatele consilierilor generali sa fie validate pana in ziua de marti, astfel incat sa se poata alege si cei doi viceprimari ai Capitalei. Voi trimite maine si o adresa catre instanta , cu solicitarea accelerarii acestui proces care treneaza deja de destula vreme", a completat primarul general.