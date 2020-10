Nicusor Dan: Ar fi fost mai bine ca pelerinajul de Sf. Dumitru sa nu fie organizat, in conditiile din acest an

"Din pacate, in ziua de Sf. Dumitru, cand vine cea mai multa lume la pelerinaj, nu o sa fiu inca primar in functie, deci responsabilitatea si pentru acea zi, si pentru protocolul care a fost semnat revine actualului primar, Gabriela Firea . Suntem cu totii o comunitate. Bineinteles ca exista o necesitate de comuniune religioasa pentru foarte multi dintre noi. Insa in aceasta situatie exceptionala, in care exista pericol de raspandire a acestei boli, trebuie sa fim cu totii rezonabili si responsabili si sa reusim sa respectam toate regulile pe care specialistii le impun. Acest pelerinaj de Sf. Dumitru, din acest an, ar fi fost mai bine sa nu fie organizat, pur si simplu", a declarat Nicusor Dan, pentru B1.El a aratat ca nu poate fi prevazut numarul de persoane care vor participa la un astfel de eveniment "Este un lucru bun ca s-a anulat procesiunea, insa nu e posibil sa prevezi. Daca tu spui ca nu vor fi mai mult de 500 de persoane intr-un singur moment, nu poti sa prevezi ca nu vor veni la un moment dat 3.000 de oameni care vor astepta, pentru ca nu vor putea sa intre, si atunci de la 3.000 se vor face 5.000 si o sa avem tipul acesta de busculade. Eu cred ca in acest an, in conditiile foarte speciale in care ne aflam, ar fi fost bine ca aceasta ceremonie religioasa sa nu aiba loc", a mentionat Nicusor Dan.Pelerinajul de Sfantul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor, va avea loc in acest an in conditiile starii de alerta, de duminica pana marti, la eveniment putand participa doar credinciosii bucuresteni, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu.Ulterior, Patriarhia Romana a precizat ca sarbatoarea se va desfasura anul acesta in conditii de maxima precautie, ordine si protectie, sub semnul respectarii riguroase a normelor igienico-sanitare, impuse de starea de alerta.La randul sau, Primaria Capitalei a precizat ca toate aspectele organizatorice privind desfasurarea pelerinajului, in zona Catedralei Dealului Patriarhiei, au fost stabilite, conform legislatiei in vigoare, in cadrul sedintei Comisiei pentru organizarea evenimentelor publice, din care fac parte reprezentantii tuturor institutiilor cu responsabilitati in domeniul ordinii si sigurantei publice - Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, Politia Rutiera, Jandarmerie, ISU, ASSMB, STB . Conform aceleiasi surse, "potrivit prevederilor legale, primarul general a luat act de deciziile luate de comisie, fara a interveni in niciun fel" asupra celor decise in cadrul sedintei."Organizatorul adunarii publice, Patriarhia Romana Mitropolia Munteniei si Dobrogei - Arhiepiscopia Bucurestilor, a acceptat toate conditiile impuse de Ministerul Afacerilor Interne, printre care si cele prevazute de anexa nr. 3, pct. 8,9 si 10 din HG 856/2020, conform carora 'pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara respectiva activitate' adica, in acest caz, numai persoane din Municipiul Bucuresti", a precizat PMB.