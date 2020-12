FOTO Nicusor Dan prezinta graficul descresterii numarului de imbolnaviri: "Avem toate sansele sa mentinem ritmul descrescator in Capitala daca respectam regulile"

"Eforturile bucurestenilor si ale autoritatilor sanitare dau rezultate in combaterea COVID-19. Avem toate sansele sa mentinem acest ritm descrescator al numarului de imbolnaviri in Capitala daca respectam in continuare regulile de protectie", afirma edilul.El face apel la solidaritate, precizand ca, atunci cand va fi disponibil in Romania vaccinul, lupta impotriva acestei boli va fi mai usoara."Sa fim atenti si solidari in continuare, fiindca nu e departe momentul in care vaccinul va fi disponibil si in Romania, iar lupta impotriva coronavirusului va deveni mai usoara", precizeaza Nicusor Dan.