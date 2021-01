Nicusor Dan: Banii s-au dus pe tot felul de prostii. Nu am gasit in Primaria Capitalei un portofoliu de proiecte care este inceput

"Primaria Capitalei a incheiat anul 2016 cu excedent. Nici asta nu e bine, inseamna ca primaria nu a fost in stare sa isi cheltuiasca banii pe diferite proiecte. Dupa aceea s-au inventat companiile municipale, s-au inventat mari evenimente bombastice, iepuras de Paste, targuri, concerte si toate astea au dus ca bugetul de venituri nu a fost estimat realist. In ultimii doi ani a fost delir. Stiam ca o sa incasam 4 miliarde de lei aproximativ in fiecare din anii astia si bugetul prevedea 7 miliarde, 7 miliarde si jumatate", a declarat Nicusor Dan, la B1 TV, joi seara.Intrebat daca nu cumva ar fi fost nevoie de mai multi bani, mai ales ca fostul primar Gabriela Firea a declarat ca este nevoie de mai mult, Nicusor Dan a declarat ca Firea nu ar fi fost niciodata multumita."Oricati bani i s-ar fi dat, nu ar fi fost multumita, dar nici nu a facut mari lucrari de infrastructura. Banii s-au dus pe tot felul de prostii si nu s-au dus pe rezolvarea problemelor fundamentale pe care orasul le are: termia, traficul si mediul pentru ca aici avem proceduri de infrigement si asta s-ar putea sa ne coste zeci de mii de euro pe zi", a sustinut Nicusor Dan.Primarul Capitalei a vorbit si despre proiectele mari de infrastructura pe care le are."Nu am gasit in Primaria Capitalei un portofoliu de proiecte care este inceput. Noi trebuie sa incepem cu studii de fezabilitate, proiect, certificat de urbanism, achizitie. Pama vom pune efectiv asfalt sau lucruri de constructie o sa dureze. Ce vrem e acel sistem de metrou de suprafata, parcari la intrari in oras, semaforizare inteligenta, ultimii 50 km de retea de tramvai. Astea sunt pe ce inseamna infrastructura rutiera. Apoi o sa avem sosea de centura, autostrada de centura pe 4 benzi, astea sunt proiectele Ministerului Transporturilor, dar e de datoia noastra sa facem iesirile din Bucuresti spre centura", a mai declarat Nicusor Dan.CITESTE SI: Vlad Voiculescu, despre infectiile nosocomiale: "Nu se raporteaza cum ar trebui. Pandemia a acoperit problemele din sistemul sanitar cu un soi de patura"