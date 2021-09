Nicuşor Dan: Din „caracatiţă” au plecat 25 de oameni, din primărie, instituții şi companii subordonate

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că 25 de angajaţi ai Primăriei şi instituţiilor subordonate acesteia, care făceau parte din aşa numita "caracatiţă" pe care edilul a prezentat-o în campania electorală, au plecat din funcţii.

"În campania electorală am prezentat o... aşa am numit-o, o caracatiţă. Din caracatiţa aceea, au plecat 25 de oameni din primărie, subordonate şi companiile din jurul primăriei, bineînţeles că evaluare managerială există. Ne putem da seama cine e competent, cine nu e competent, dar au fost atât de multe urgenţe, încât obiectivul meu nu a fost să mă duc înspre o persoană ca să scormonesc să văd ce a făcut în trecut, ci de a stabiliza această instituţie, de a o face să funcţioneze şi dacă în cursul acestei evaluări am găsit nişte lucruri, bineînţeles că am acţionat, dar nu a fost scopul acesta, cumva revanşard, de a mă duce împotriva oamenilor fostei administraţii, când urgenţele noastre erau realmente să nu ni se taie gazul”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, la TVR.

El a menţionat că nici momentul de faţă nu este unul ideal pentru a face evaluări individuale: "Suntem stabili financiar, instituţia funcţionează, dar e mai important să dai drumul la nişte proiecte decât să te uiţi la ce au făcut în trecut nişte oameni”.

Întrebat dacă s-a simţit sabotat în activitatea sa la primărie, edilul a răspuns că a avut sabotaje din partea companiilor municipale.

"Pe ele, har Domnului, le-am mătrăşit", a adăugat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a avut ca element de campanie prezentarea "caracatiţei” create la Primăria Municipiului Bucureşti în perioada în care primar general a fost Gabriela Firea.

La rândul ei, Firea i-a transmis în mai multe rânduri lui Dan că singura caracatiţă pe care o va găsi va fi în farfurie, pentru la Primăria Capitalei nu a existat niciodată aşa ceva.

Ads