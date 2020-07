VIDEO Nicusor Dan cere testarea periodica a cadrelor medicale, soferilor STB si taximetristilor din Capitala

Nicusor Dan a facut un apel la cetateni sa poarte masca pentru a contribui la limitarea raspandirii virusului., a declarat Nicusor Dan.Primarului general al Capitalui, Nicusor Dan i-a cerut sa ia un set de zece masuri pentru a impiedica cresterea numarului de cazuri de COVID 19. Printre masurile propuse de Nicusor Dan se numara: un parteneriat cu DSP pentru realizarea anchetelor epidemiologice, vanzarea mastilor la punctele de vanzare a biletelor STB pentru persoanele care nu au masti si vor sa urce in mijloacele de transport in comun, verificarea obligatiei de a purta masca in spatii inchise si verificarea respectarii interdictiei de folosire a locurilor de joaca pentru copii., a mai declarat Nicusor Dan, care a mai cerut si extinderea distribuirii de masti gratuite catre bucurestenii cu venituri reduse.