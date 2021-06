Nicusor Dan: Salut aprobarea Comisiei Europene a schemei de ajutor pentru sectorul cultural independent din Bucuresti

"Salut aprobarea de catre Comisia Europeana a schemei de ajutor de stat pentru sectorul cultural independent din Bucuresti. Reamintesc ca am decis sa oferim acestui sector, care a fost afectat in contextul epidemiei COVID-19, un ajutor total de 3 milioane de lei, din bugetul Primariei Capitalei, ca masura de sustinere a redresarii.Asa cum am mentionat in urma cu doua luni de zile, e vorba de granturi cu valoare maxima de 75.000 de lei pe beneficiar, din care se vor putea plati chirii, utilitati, salarii si contributii salariale la stat.Acum, odata ce avem acordul Comisiei Europene, putem pune in aplicare foarte rapid aceasta schema de ajutor. Revenim cu informatii privind termenele si procedurile de depunere a dosarelor", a afirmat Nicusor Dan marti, pe Facebook Comisia Europeana a aprobat luni o schema de ajutor in valoare de 610.000 euro (aproximativ trei milioane de lei) lansata de autoritatile romane pentru sprijinirea companiilor active in sectorul cultural independent din Bucuresti, in contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.