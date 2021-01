Nicusor Dan: Companiile municipale cred ca banii cresc in copaci. Au cerut 370 de milioane de lei pentru Parcul Herastrau

Una dintre acestea ar fi solicitarea ALPAB de a cumpara banci cu pretul de 5.000 de lei, vin in urma unor studii alcatuite de catre companiile municipale. In acest sens, el a precizat, la B1 tv, ca amenajarea Parcului Herastrau a fost evaluata de Compania Municipala Dezvoltare Durabila la pretul de 370 de milioane de lei."5.000 de lei o banca de stat in parc... In fine, nu o sa comentez ce s-a intamplat acolo, inauntru, am spus deja ca o parte dintre directii au venit cu pretentii fanteziste si o parte din fanteziile astea vin de la companiile care au fost infiintate, printre care o companie de dezvoltare urbana durabila, cumva o companie de urbanism.Va mai dau o suma. ALPAB i-a intrebat 'cam de cati bani am avea nevoie ca sa facem un pic mai frumos Parcul Herastrau?' si ei au facut un studiu si au venit si au spus 370 de milioane de lei. Deci, multe din aceste sume, care sunt exagerate, vin din comenzi pe care primaria le-a facut catre companii si companiile astea, traind intr-o lume virtuala, asa, in care milioanele cresc in copaci, au aruncat sume si dupa aceea directiile au venit catre primar sa le dea banii astia", a spus Nicusor Dan.El a mentionat ca in acest an PMB se va baza pe un buget de 4,5 miliarde de lei , la care ar urma sa fie adaugati bani proveniti din fonduri europene si imprumuturi."In anul 2020, noi am avut o subventie de 1,3 miliarde pe transport public si o subventie de un miliard pe termie si un buget de 4,5 miliarde. Asta inseamna ca exact jumatate din buget s-a dus pe aceste doua subventii. Nivelul celor doua subventii va fi acelasi, poate mai mic la transportul public. Banii pe care o sa ii luam de la bugetul national si din micile taxe, venituri pe care le facem noi, vor fi tot 4,5 miliarde, insa vrem sa aducem fonduri suplimentare din fonduri europene si din imprumuturi", a spus edilul general.