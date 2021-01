VIDEO Nicusor Dan, despre bugetul Capitalei: "Vreau sa iesim din politica de tip Mos Craciun". "Arena Nationala ne costa 20 de milioane de lei pe an si produce 2 milioane de lei"

Principalele declaratii:

"In primul rand dezbatem bugetul. Bugetul este al nostru, al tuturor, al locuitorilor. Vreau sa multumesc consilieriilor si viceprimarilor care au participat la dezbatere pentru ca am avut discutii aplicate si am iesit din politicianism.Vreau sa le multumesc si ONG -urilor care au venit cu idei aplicate. Va dau si exemple: un ONG a cartat mai bine de jumatate din cladirile de patrimoniu din Bucuresti, lucru pe care trebuia sa le faca autoritatile publice. Vreau sa iesim din politica de tip", a declarat Nicusor Dan Acesta a anuntat ca "din punct de vedere operational, discutiile pe buget vor continua marti si miercuri, urgenta e sa iesim cu un buget realist, imediat dupa aprobarea bugetului national".Edilul general a dezaprobat cateva dintre propunerile care au fost formulate in timpul discutiilor privind bugetul, mentionand in acest sens acordarea a 25 de milioane de lei pentru noi statui in Bucuresti.a transmis in formatconferinta de presa a primarului general al Capitalei.- "Subventia pe transport a fost de un miliard 300 de milioane de lei in 2020. Subventia pentru energie termica - un miliard de lei."- "Mai mult din bugetul real pe 2020 a fost cheltuit pe aceste subventii."- "Arena Nationala ne costa 20 de milioane de lei pe an si produce 2 milioane de lei."- "In anul 2020 s-au cheltuit 5 milioane de lei pe o campanie publicitara de catre Administratia de Consolidari Imobile, dar a semnat o singura conventie pentru un imobil ca sa il reabiliteze."- Nicusor Dan a asemanat bugetul din 2020 cu un vapor care se scufunda, iar orchestra canta.- "Avem de asemenea cheltui pe chirii, chiar daca primaria are spatii. Avem niste restante istorice. In anul 2003 s a semnat un program de reabilitare a 102-103 scoli, cu termen de finalizare anul 2008. Nu s-a incheiat nici pana acum. Mai avem cinci sau sase scoli in programul asta."- "Sunt conventii pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic semnate in anul 2005, 2006, iar consolidarea inca nu s-a facut. Sunt oameni care au fost proprietari si au fost mutati in locuinte de necesitate pentru ca imobilelor sa se consolideze."- "Stau acolo de noua ani si inca nu au fost consolidate cladiriile, iar in cartierul Henri Coanda aveam o promisiune absurda din 2007, in care Primaria Capitalei sa faca inclusiv partea care apartine de judetul Ilfov, adica orasul Voluntari."- "Este o hotarare de instanta cae ne obliga sa facem acest lucru. Acestea sunt o parte din restantele care au mai mult de 10 ani."- "Proiectele noi nu le veti gasi in momentul asta, dar le veti gasi la rectificarile pe parcursul anului."- "Vreau sa va mai povestesc despre brambureala din administratia Capitalie si relatia total dezordonata cu primariile de sector. Primaria Capitalei, in administratiile anterioare, s-a angajat ea sa asfalteze strazi periferice si sa duca apa si canalizare, cand aceste lucruri tin de atributia primariilor de sector."- "PMB s-a angajat sa anvelopeze locuri, care din nou sunt in atributiile primariilor de sector."- "Sunt sectoare care au adaposturi pentru oamenii strazi, sunt sectoare care n-au. Sunt sectoare care au adapostori pentru caini comunitari, sunt sectoare care n-au. Pentru acestea si multe altele voi intensifica intalniriile cu primarii de sector si chiar azi ma voi intalni cu patru dintre ei."- Despre Razvan Nitu, directorul dat afara din sedinta de buget: "Nu vreau sa comentez. V-am spus de la inceput ca am avut discutii aplicate, fara politicianisme. De asta nici nu am chemat presa. Legat de bugetul ALPAB, aceasta administratie a avut un buget din 2013 de 100 de milioane de lei si acum au cerut 300 de milioane de lei". In schimb, Nicusor Dan a precizat ca nu il va revoca din functie.- "Directiile au cerut de trei ori mai multi bani decat poate primaria oferi. 4 miliarde de lei ar fi un buget realist pentru PMB, la care se mai adauga proiectele cu finantare europeana."- "370 de milioane de lei a cerut Compania de dezvoltare durabila pentru refacerea parcului Herestrau."- "Nu veti regasi aceste cheltuieli in buget si nici cheltuieli de publicitate."