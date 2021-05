Nicusor Dan: Confirm ca DNA investigheaza suspiciuni de coruptie in administratia locala bucuresteana

"Ma bucur ca autoritatile din justitie continua sa intervina si sa investigheze suspiciuni de coruptie din perioada fostei administratii locale bucurestene, de aceasta data in legatura cu domeniul imobiliar. Confirm ca DNA investigheaza suspiciuni de coruptie in administratia locala bucuresteana, in legatura cu angajati ai Administratiei Fondului Imobiliar, fiind vorba despre lucruri din perioada 2016-2020", a scris, joi, pe Facebook Primarul general a anuntat ca institutia va oferi tot sprijinul anchetatorilor."Primaria Capitalei va oferi tot sprijinul care ii este solicitat in cadrul acestor investigatii. Nu vom acoperi pe nimeni si nu acceptam ca astfel de practici sa continue sub umbrela administratiei municipale", a mai transmis primarul general.Procurorii DNA au facut, joi, 26 de perchezitii intr-un dosar care vizeaza atribuirea nelegala a unor locuinte din fondul locativ de stat. Deschiderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, iar una la un cabinet notarial.