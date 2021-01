Nicusor Dan: Decizia de relaxare a restrictiilor a fost o formalitate. Daca hotararea de guvern va fi modificata, autoritatile locale se vor conforma

Primarul ii indeamna pe bucuresteni sa respecte in continuare normele sanitare

"Indiferent de opinia pe care o are oricine, in primul rand trebuie sa respectam legea. Si de aici vine putin confuzia care a fost in spatiul public, pentru ca in lunile de inceput ale pandemiei, martie-aprilie-mai, atributul Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta si, respectiv, ale comitetelor judetene erau mai largi decat sunt acum in lege. In sensul ca, la atingerea anumitor indicatori, hotararile si ale CNSU si ale Guvernului spuneau: comitetul municipal sau judetean poate decide.Intre timp, legislatia a evoluat si in acest moment, prevederile sunt absolut clare . Indicatorii sunt foarte clar stabiliti si marja de apreciere a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta pe aceasta chestiune este, practic, inexistenta. Deci, noi ne-am intalnit acolo si am facut o formalitate. Am constatat ca exista o hotarare de guvern, ca hotararea asta de guvern spune ca, daca indicele scade sub 3, noi trebuie sa ne intalnim dupa 48 de ore si trebuie sa decidem - nu avem alta varianta legata - decat sa decidem ca facem aceste relaxari. Deci, ce am facut noi acolo a fost o formalitate", a precizat Nicusor Dan, pentru B1Tv.El a mentionat ca, mai ales in contextul in care au aparut noi tulpini ale coronavirusului, hotararea de guvern poate fi modificata de catre factorii de decizie de la nivel national, situatie in care autoritatile locale se vor conforma."Cadrul pe care il avem acum este un cadru potrivit. In sensul ca exista Ministerul Sanatatii, exista acest Comitet National, exista Institutul National de Sanatate Publica, toate trei sunt organisme nationale si ele, cu experienta pe care au acumulat-o in aceste 7-8 luni, au stabilit un cadru pentru gestionarea acestei pandemii care sa se aplice uniform la nivel national.Pentru ca este o situatie recenta aparitia acestor noi tulpini si, mai ales, manifestarile lor in tarile europene pe care le-am pomenit, dezbaterea trebuie sa aiba din nou loc la nivel national si, daca se apreciaza de catre specialisti, acea hotarare de guvern in baza careia noi am actionat azi trebuie modificata si atunci, bineinteles, noi, ca autoritati locale, ne vom subordona", a spus Nicusor Dan.El i-a indemnat pe bucuresteni sa respecte in continuare normele sanitare, mentionand ca in lunile care urmeaza este nevoie de vigilenta."Eu am incredere in bucuresteni. Vedem asta mergand pe strada, in transportul public, in magazinele care sunt deschise - imensa majoritate a bucurestenilor poarta masca. Noi trebuie sa intelegem ca am scazut sub un prag - ceea ce este foarte bine - dar ca lupta cu virusul nicidecum nu s-a terminat. Perspectiva ca o masa considerabila din populatie sa fie vaccinata si, astfel, riscul sa se diminueze este inca indepartata si atunci in toate lunile care urmeaza trebuie sa fim la fel de vigilenti in fata acestui virus, adica sa purtam masca, sa pastram distanta, sa ne spalam pe maini, mai ales inainte sa ducem ceva la gura", a precizat primarul general.