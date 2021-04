Nicusor Dan anunta oprirea demolarii caselor de patrimoniu din strada Icoanei. Politia Locala a amendat proprietarul cu 20.000 de lei

"Demersurile in justitie ale Primariei Generale pentru a opri demolarea caselor de patrimoniu din strada Icoanei 2 - 8 au fost admise, iar Parchetul de pe langa Judecatoria sectorului 2 a suspendat azi activitatile de demolare.Imi pare bine ca ni s-a dat dreptate in mod prompt si sper ca proprietarul imobilelor a inteles ca nu se pot face abuzuri. Mentionez si faptul ca Politia Locala a amendat proprietarul cu 20.000 de lei, pentru nerespectarea conditiilor de santier.Voi continua sa apar cladirile de patrimoniu si sa ma opun abuzurilor. Sustin dezvoltarea echilibrata si legala a orasului, nu haiducia imobiliara", a scris Nicusor Dan pe Facebook.Publicatia Hotnews.ro anunta joi, 1 aprilie, ca una din cele 3 case de peste 100 de ani vechime de pe strada Icoanei 2-8, pentru care administratia Firea a dat autorizatie de demolare pe final de mandat , era pusa la pamant de buldozere. Primarul general Nicusor Dan a declarat ca a suspendat autorizatia de demolare si ca proprietarii nu aveau dreptul sa demoleze pana la clarificarea situatiei.Politia locala a mers la fata locului pentru a suspenda lucrarile, dar, in mod paradoxal, legea nu permite acest lucru, spune primarul general, astel ca acesta a facut plangere penala, procurorii avand dreptul in acest moment sa suspende lucrarile."Am suspendat autorizatia de demolare emisa de fosta administratie pana pe 30 iunie pentru suspiciuni de nelegalitate. Proprietarii au facut un litigiu si au suspendat actul meu de suspendare ieri, dar eu in urma cu doua zile am emis un nou act de suspendare completat cu motivele de nelegalitate pentru suspendare. Cel de-al doilea act de suspendare l-am comunicat firmei care demoleaza cu executor judecatoresc, ieri la 15.30. Iar azi demoleaza.Am trimis Politia Locala sa opreasca lucrarile, dar nu au putut sa le opreasca nici ei, nici ISC deoarece nu au atributie de impunere a sistarii demolarii cand este infractiune, doar procurorii. Am facut plangere penala si asteptam sa vedem ce decizie vor lua procurorii", a declarat joi primarul Nicusor Dan.