Nicusor Dan, plangere penala impotriva primarului Sectorului 5: La actiunea de acum cateva zile au fost folositi bani publici si angajati ai serviciului public

"Acum vorbim de latura penala"

"Firea este responsabila politic"

Scandalul

Ziare.

com

"Dupa cum stiti, in urma cu doua saptamani, conferinta mea de presa a fost bruiata de viceprimarul Capitalei si in urma cu cateva zile, o alta conferinta de presa pe care am avut-o, a fost bruiata de angajatii si de masinile Serviciului de Salubritate al Sectorului 5, care s-au invartit si au claxonat in jurul conferintei de presa.Sunt doua probleme aici. O problema politica pe care trebuie sa si-o asume PSD Bucuresti si presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea , pentru ca e vorba de cine este cu adevarat proprietarul domeniului public.Proprietarul domeniului public suntem noi, toti cetatenii, care avem voie sa desfasuram orice fel de manifestare pe domeniul public care ne apartine, domeniul public nu este mosia primarului in functie sau a subordonatilor lui. In al doilea rand, daca vorbim de o companie care apartine Sectorului 5 si care este platita din banii nostri, ce face aceasta societate e o chestiune care ne priveste pe toti pentru ca este vorba de bani publici", a declarat Nicusor Dan.De asemenea, candidatul PNL USR la Primaria Capitalei ii cere Gabrielei Firea sa se delimiteze de actiunile colegilor sai de partid si sa ia masuro impotriva lor."Acum vorbim insa de latura penala, la actiunea de acum cateva zile, pe 18 iunie, au fost folositi bani publici si angajati ai serviciului public de salubritate pentru a impiedica desfasurarea unei conferinte de presa.A venit Politia nationala, nu vrem sa ramana doar la tulburarea linistii publice si la sanctionarea unor soferi care au claxonat, vinovati sunt primarul Sectorului 5, seful Politiei Locale a Sectorului 5 si seful companiei de salubritate, companie publica a Sectorului 5, care au permis desfasurarea acestei activitati, infractiunile sunt delapidare si abuz in serviciu, alaturi de tulburarea linistii publice, pentru ca este vorba de folosirea unor mijloace publice, angajati si bani publici pentru o actiune in folosul partidului si in detrimentul unui competitor politic", a sustinut Nicusor Dan.Acesta a precizat ca plangerea nu va fi facuta si pe numele primarului General Gabriela Firea , dar ca aceasta ar trebui sa raspunda politic pentru cele intamplate."Nu impotriva Gabrielei Firea, pentru ca nu are nimic direct. Ea este responsabila politic si trebuie sa dea un raspuns din partea PSD Bucuresti daca este sau nu este de acord cu actiunile de alaltaieri si de acum doua saptamani" a mai spus Nicusor Dan.O conferinta de presa sustinuta joi de Nicusor Dan in Sectorul 5 din Bucuresti a fost bruiata. In timp ce candidatul dreptei vorbea, mai multe camioane ale firmei de salubritate au claxonat, au ambalat motoarele si au circulat prin zona.Politia Locala, careia Nicusor Dan i-a cerut sa intervina intrucat sunt incalcate linistea si ordinea publica, i-a cerut candidatului, dar si tuturor celor care participau la conferinta de presa sa paraseasca partea carosabila.Anterior, o alta conferinta de presa organizata tot pe domeniul public de catre Nicusor Dan a fost intrerupta in repetate randuri de catre viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Badulescu.