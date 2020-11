Nicusor Dan despre apa calda si caldura: Am spus ca in aceasta iarna nu se vor intampla minuni

"In campania electorala pe care am incheiat-o acum doua luni am fost foarte onest cu bucurestenii: am spus ca in aceasta iarna nu se vor intampla minuni. Daca am avut 1.700 de avarii intr-un an, fiti siguri ca in aceasta iarna vom avea cateva sute de avarii, pentru ca avem un indicator care e foarte precis: care este cantitatea de apa pe care trebuie sa o introducem in retea ca sa compenseze pierderile si este de trei ori mai multa decat acum trei ani. Deci stam mai prost. Tot ce putem face in aceasta iarna este sa rezolvam avariile cat mai repede cu putinta. Asta putem face si asta o sa facem", a spus Dan la Realitatea Plus.El a amintit ca a mai promis ca daca un bucurestean va suna sa anunte ca nu are caldura si apa calda, acesta va fi informat exact despre avarie si timpul in care va fi remediata."Si am mai promis un lucru: o sa existe o comunicare onesta cu cetatenii, in sensul ca in momentul in care cineva vede ca nu are caldura in casa, ii raspunde cineva la telefon si ii spune: uitati, nu avem apa calda, pentru ca s-a produs o avarie pe reteaua principala sau pe reteaua secundara dintre punctul termic si blocul dumneavoastra. Aceasta avarie este in curs de solutionare de catre noi si maine dimineata la ora 8,00 sau in seara asta la ora 18,00 problema va fi rezolvata. Asta este tot ce putem sa facem", a afirmat primarul general al Capitalei.Potrivit lui Dan, incepand din primavara anului 2021, o sa vina banii europeni cu care se va incepe "treaba temeinic"."Adica avem 1.000 de kilometri de retea principala, acolo sunt cele mai mari probleme, acolo sunt cele mai mari pierderi in sensul ca pentru acesti 1.000 de kilometri avem nevoie de 1,5 miliarde de euro, dar specialistii au spus unde sunt locurile cele mai afectate si pentru asta avem deja 500 de milioane, trebuie doar sa incepem", a explicat Nicusor Dan.