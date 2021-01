Nicusor Dan, despre incidentul cu directorul pe care l-a dat afara din sedinta: "Fiecare poate cheltui cu larghete din banii personali"

"Am continuat azi dezbaterile cu reprezentantii directiilor din Primarie, consilierii municipali si ONG -urile in vederea crearii bugetului pentru 2021, discutand despre cheltuieli si investitii pentru sanatate, asistenta sociala, consolidare anti-seismica, sport si agrement. Au fost intrebari directe si, uneori, schimburi de replici mai taioase, fiindca banii publici trebuie cheltuiti corect", a scris, joi seara, pe Facebook , Nicusor Dan.Primarul anunta ca nu va accepta preturi umflate si achizitii nejustificate."N-am de gand sa accept risipa prin preturi umflate sau achizitii nejustificate. Toti oamenii cu atributii de conducere in Primaria Capitalei si in institutiile subordonate trebuie sa inteleaga ca epoca risipei s-a terminat, iar managementul inseamna responsabilitate. Fiecare poate cheltui cu larghete din banii personali, dar cu banii publici trebuie sa fim stransi la punga", a mai scris primarul general. Primarul general Nicusor Dan a avut, joi, o disputa cu directorul economic al Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB), Razvan Nitu , care a afirmat ca pretul unei banci este 5.000 de lei, fiind necesare 3.000 de banci.Primarul l-a intrebat "Va bateti joc de noi?" si l-a invitat sa paraseasca sedinta in care se discuta bugetul Primariei Capitalei.Pe aceeasi tema: