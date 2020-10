Nicusor Dan despre problema caldurii si a apei calde: Iarna incepe intr-o luna, ce putem face e un management de avarie

"E o problema grea, nu am promis in campanie ca voi rezolva instant problema apei si a caldurii. Am fost onest cu bucurestenii in campanie. Ce putem face pentru ca iarna practic incepe intr-o luna, e sa pregatim un management de avarie. Adica sa fim siguri ca vom avea materialele, ca vom avea echipele, ca vom avea detectoarele si ca vom avea vointa pentru a interveni cat mai repede si ca vom comunica bucurestenilor cat dureaza avaria care ii face pe ei sa nu aiba apa calda si caldura", a declarat Nicusor Dan, vineri seara, la Realitatea Plus.Potrivit acestuia, este nevoie de transparenta."Deci sa fim foarte transparenti, sa fim pregatiti sa intervenim la orice avarie. Ce se va intampla din primavara, putem sa luam acei bani europeni care sunt alocati Bucurestilui, a adaugat si Guvernul o suma de 300 de milioane, deci avem 500 milioane de euro cu care putem sa incepem sa rezolvam problema asta. Pana atunci, trebuie sa facem un management de avarie, pentru o buna informare a bucurestenilor", a mai declarat Nicusor Dan.Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, in 30 septembrie, ca si-a propus ca in termen de trei ani sa reabiliteze, in cadrul unor proiecte care implica si fonduri europene, sistemul de termoficare al Bucurestiului.Nicusor Dan sustine ca sistemul administrat de Termoenergetica este "aproape de nivelul critic" si ca vor fi "foarte multe avarii peste iarna asta", iar ceea ce pot face autoritatile este sa intervina operativ.