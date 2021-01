Nicusor Dan, despre blocurile ramase fara caldura in cinci sectoare ale Bucurestiului: "Ne e frica sa nu crape reteaua"

"Exista doua avarii minore la reteaua secundara care vor fi remediate azi, insa exista multe blocuri din Capitala cu furnizarea sub parametrii. A fost o decizie care s-a luat. Nu se va forta reteaua. Se poate produce mai mult, dar ne este frica sa nu crape reteaua", a declarat Nicusor Dan."Incepem procedurile pentru inlocuirea sistematica a retelei de termoficare. E vorba de 60 de kilometri de retea pe care ii platim din fondurile proprii, aproximativ 90 de milioane de euro, si de 200 de kilometri de retea, pe care o sa-i platim din fonduri europene, aproximativ 300 de milioane de euro. Este un volum urias de lucrari. Vrem sa lucram simultan pe mai multe tronsoane, cu mai multe companii. Mesajul meu e ca avem nevoie de toate firmelel serioase din piata romaneasca si, probabil, si europeana pentru ca licitatia va fi internationala", a declarat Nicusor Dan.Acesta a anuntat ca 60 de km de retea de termoficare vor fi reabilitati cu fonduri de la Primaria Generala si din fonduri europene. Primarul General al Capitalei i-a chemat pe cei mai mari constructori din Romania la discutii pe tema acestui proiect.Mai multe blocuri din sectoarele 1,2,4,5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii in cursul zilei de luni, 18 ianuarie.Conform Termoenergetica, in fiecare dintre cele cinci sectoare, sunt zeci de blocuri care figureaza cu "parametri insuficienti de furnizare a agentului termic", fie numai pentru incalzire, fie si pentru apa calda.CITESTE SI: Bucuresteni lasati fara caldura si apa calda in miez de iarna. Blocuri afectate in 5 dintre 6 sectoare ale Capitalei