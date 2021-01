Nicusor Dan, despre reprosurile ca nu raspunde la telefon: Exista o relatie institutionala corecta cu primarii de sector

"Lucrurile cele mai importante sunt ca am reusit sa am un dialog cu toti primarii de sector. Am avut deja doua intalniri, urmeaza a treia. Voi avea o intalnire individuala cu fiecare, pentru a vedea cum impartim investitiile intre Primaria Capitalei si fiecare dintre aceste sectoare. E o relatie institutionala corecta cu primarii de sector", a precizat Nicusor Dan, pentru Digi 24.El a adaugat ca s-a intalnit de mai multe ori cu actualul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, si ca probabil nu i-a raspuns la telefon in perioada in care nu isi preluasera inca mandatele de alesi locali."Cu Vlad Voiculescu, cat timp a fost consilier general, cred ca m-am vazut cel putin de zece ori, in Primarie, fata in fata. (...) (Cand nu a raspuns la telefon, n.r.) probabil ca a fost in perioada in care nu era nici unul dintre noi primar general si consilier general. Stiti ca a fost o lunga perioada in care am asteptat validarea unor rezultate de catre tribunal, dupa aceea de catre Curtea de Apel", a spus Nicusor Dan.Pe 21 decembrie, Vlad Voiculescu anunta ca a acceptat desemnarea sa de catre USR PLUS pentru pozitia de ministru al Sanatatii cu convingerea ca din aceasta functie poate servi cel mai bine interesul romanilor in acest moment critic. El mentiona ca timp de mai bine de o luna dupa seara alegerilor, primarul general, Nicusor Dan, nu i-a raspuns la telefon.De asemenea, la inceputul lunii ianuarie, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu , raspundea unui comentariu pe Facebook , in care o persoana cerea informatii legate de lucrarile din Prelungirea Ghencea, ca va vorbi cu Nicusor Dan cand acesta va raspunde la telefon, dar ca in perioada respectiva a fost "inabordabil".