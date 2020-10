Nicusor Dan, despre sistemul de termoficare: Pe bucuresteni ii asteapta o iarna foarte grea

Primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca tot ce va putea face va fi sa se asigure ca interventiile la avarii vor fi executate rapid."O sa urmeze o iarna foarte grea, in care sistemul nostru este mult mai prost decat sistemul pe care l-am avut acum 3 sau 4 ani, in sensul ca numarul de avarii e mult mai mare si fiecare bucurestean a vazut pe propria piele inca din aceasta vara. Si atunci suntem nevoiti, pentru ca nu avem timp, de la preluarea mandatului pana la inceputul iernii avem cam o luna, tot ce putem face e sa facem un management de avarie, astfel incat sa avem un stoc de materiale cu care sa putem interveni, sa avem echipe cu care sa putem interveni si aici nu sunt suficienti oamenii de la Termoenergetica si va trebui sa facem niste contracte in regim de urgenta cu companii private care sa fie capabile si ele sa intervina", a declarat Nicusor Dan, la RTV.In opinia lui, din primavara s-ar putea trece la inlocuirea conductelor vechi din sistemul de termoficare."La termoficare trebuie sa accesam acesti bani europeni care sunt disponibili pentru Bucuresti, pentru reabilitarea infrastructurii, pentru schimbarea cu tehnologii moderne a conductelor de pe inelul principal si sa incepem din primavara asta sa le schimbam. Avem bani pana in 2020. (...) Sunt conducte de 40-50 de ani vechime. Conducta noua, din 1.000 de kilometri cat trebuie sa schimbam, s-a schimat un kilometru in acesti 4 ani de mandat ", a mai spus Nicusor Dan.