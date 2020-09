Nicusor Dan, despre sistemul de termoficare: "Suntem aproape de nivelul critic. O sa avem foarte multe avarii peste iarna asta"

Nicusor Dan sustine ca sistemul administrat de Termoenergetica este "aproape de nivelul critic" si ca vor fi "foarte multe avarii peste iarna asta", iar ceea ce pot face autoritatile este sa intervina operativ."Strict tehnic, ca sa schimbi un kilometru de conducta de termoficare nu trebuie sa spargi un kilometru de bulevard, ci trebuie sa intri din caseta in caseta, sa scoti conducta aceea de metal si sa o introduci pe cea moderna. Bineinteles ca nu o sa fie batand din palme, dar putem sa facem sa fie eficient acest proces si oricum suntem obligati sa o facem. Asta este chestiunea pe termen de trei ani. Si mai este o chestiune care vizeaza ce vom face in iarna asta pentru ca, in vara asta, din motive electorale, nu s-au facut reparatii, sunt datele pe care le am, ieri (marti -n.r.) am fost la ELCEN, sunt datele pe care ELCEN-ul le-a facut publice, cantitatea de apa suplimentara care este introdusa in retea din cauza scurgerilor este de trei ori mai mare decat in 2016 si problema nu e ca e de trei ori mai mare decat in 2016, 2,2 tone pe ora, problema este ca la 2,5 tone oricata apa ai mai baga, nu se mai poate. Deci suntem aproape de nivelul critic", a declarat primarul ales, Nicusor Dan, miercuri seara, intr-o emisiune la B1 Tv.Acesta a adaugat ca ceea ce va putea face administratia locala in iarna care urmeaza este sa fie pregatita pentru remedierea avariilor. "O sa avem foarte multe avarii peste iarna asta, este absolut clar. Ceea ce noi putem sa facem este sa pregatim interventia pe aceste avarii, astfel incat repararea lor sa fie cat mai rapida. Suntem obligati sa le facem pentru ca, altfel, raman blocuri intregi fara caldura si fara apa calda", a adaugat primarul ales al Capitalei.Nicusor Dan a aratat ca autoritatile trebuie sa asigure stocuri din materialele necesare interventiilor, detectoare de avarii, echipamente si echipe de interventie . El sustine ca in acest moment la Termoenergetica nu exista suficiente echipamente."Mai mult decat atat, or sa fie mai multe avarii decat Termoenergetica poate sa suporte si atunci trebuie sa faci, in regim de urgenta, niste contracte cu niste firme, din nou, trebuie sa existe o relatie serioasa intre Primarie si aceste firme astfel incat si compania primariei si companiile astea private sa intervina cat mai repede la avarii", a explicat Nicusor Dan.El sustine ca si-a propus modernizarea sistemului de termoficare pe fonduri europene si ca, probabil, pana in primavara anului viitor va fi semnat un contract in acest sens.