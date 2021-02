Nicusor Dan, despre suspendarea PUZ-urilor de sector: Sunt absolut nocive. Distrug sute de hectare de spatiu verde si oportunitatile de dezvoltare ale Bucurestiului

"Avem niste puncte importante pe ordinea de zi. In primul rand, suspendarea executarii celor cinci planuri urbanistice zonale de sector, absolut nocive care distrug sute de hectare de spatiu verde in planul urbanistic general, care distrug oportunitati de dezvoltare, cum este metroul de suprafata in zona Ferentari-Giurgiului care pot sa conecteze 200.000 de oameni cu puncte importante ale orasului. Care distrug posibilitatea orasului de a avea o promenada, locuri de sport, de petrecere a timpului liber, pe malurile lacurilor din nordul Bucurestiului. Este inadmisibil in momentul in care, daca noi vrem sa avem o dezvoltare sustenabila, daca noi vrem sa avem investitori seriosi care sa vina in orasul acesta, este inadmisibil sa dai niste PUZ-uri care reglementeaza situatia pentru oameni si PUZ-urile acestea sa fie anulate in instanta, la cererea unor cetateni sau organizatii neguvernamentale", a declarat Nicusor Dan , vineri la inceputul sedintei Consiliului General.El a anuntat ca promite stabilitate si predictibilitate investionala in Bucuresti."Unul dintre lucrurile pe care promit ca le vom face este sa dam o stabilitate si o predictibilitate investionala in tara aceasta, in orasul acesta. Nu se mai poate sa dam niste acte normative la nivel de Consiliu General, la nivel de Primaria Capitalei, care sa afecteze sute de mii de oameni si care sa fie anulate in instanta", a completat edilul general.Primarul Capitalei a mai spus ca un alt proiect de hotarare vizeaza Parcul Natural Vacaresti."Tot in zona de protectie a mediului si de spatiu verde avem un proiect prin care solicitam trecerea in administrarea noastra a Parcului Natural Vacaresti. Acolo vrem sa deschidem un concurs de arhitectura pentru ca este un potential urias si turistic pentru bucuresteni acest Parc Natural Vacaresti", a mai precizat Nicusor Dan.Presedinta PNL Bucuresti Violeta Alexandru a anuntat vineri ca liberalii din Consiliul General vor sustine propunerea primarului general in legatura cu suspendarea PUZ-urilor, intrucat "nu este nimeni nici absurd, nici rigid". Ea a precizat doar ca PNL doreste ca aceasta situatie sa nu fie taraganata inutil si sa se faca foarte reprede demersurile necesare.