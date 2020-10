Nicusor Dan, despre trecerea Bucurestiului peste rata de 3 la mie: Ipoteza carantinarii orasului este exclusa in acest moment

Intrebat ce se va intampla daca Bucurestiul trece de rata de 3 cazuri la mia de locuitori, Nicusor Dan a precizat ca se va analiza distributia acestor cazuri, iar "ipoteza carantinarii Bucurestiului este exclusa in acest moment"."E o problema grava, foarte multa este constienta si ia masuri impotriva acestui virus. Foarte multa lume este foarte constienta si este de salutat. Eu mai merg cu transportul public si 99% poarta masca. Situatia e grava, putem spune ca un om din 300 este infectat, dintre oamenii din jurul nostru. La nivel indvidual trebuie sa respectam masurile specialistolor si trebuie sa colaboram. Din pacate, nu a existat o colaborare foarte buna pana acum. Eu sunt un om al dialogului, toata activitatea mea publica a fost in sensul acesta", a afirmat, vineri seara, la Realitatea Plus, Nicusor Dan.Acesta a precizat ca a facut vizite la mai multe institutii - DSP, Ministerul Sanatatii, DSU - pentru a intelege care sunt problemele."Sunt gata, in momentul in care preiau mandatul, sa colaborez cu MS, DSP, pentru ca exista niste mijloace prin care putem stavili aceasta boala", a mai declarat Nicosor Dan.Intrebat ce masuri va lua daca Bucurestiul va trece de rata de 3 la mie dupa ce va prelua mandatul, Dan a afirmat: "Sunt masuri obligatorii. Deci, in situatia de 3 la mie, devine obligatorie purtarea mastii in spatii deschise. Probabil ca vom avea un sistem informatic prin care vom vedea cum sunt distribuiti cei 3 la mie. Ipoteza carantinarii Bucurestiului este exclusa in acest moment. Rolul autoritatilor locale e sa asigure respectarea acestor prevederi. In rest, trebuie sa colaboram cu DSP cea care in acest moment este motorul impotriva raspandirii bolii si importanta stabilirea listei de contacte".Incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile este 2,81 de imbolnaviri la 1.000 de locuitori, potrivit datelor transmise vineri, 16 octombrie, de Grupul de Comunicare Strategica. In cursul zilei de vineri au fost anuntate 592 de noi imbolnaviri in Capitala.