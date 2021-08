2.700 de angajați de la 14 companii municipale vor fi disponibilizați. Când se vor închide și cât economisește primăria Capitalei VIDEO

„Primăria era într-un faliment pe care nu-l declarase.

Potrivit lui Nicușor Dan, prin închiderea celor 16 companii municipale, Primăria Capitalei face o economie de 150 de milioane de lei pe an doar din salariile angajaților.„Chestiunea companiilor municipale. N-o să repet cheltuielile exagerate pe care aceste companii le-au produs. E un prejudiciu de sute de milioane de euro. Vă aduc aminte doar că în urma unui control am sesizat DNA pentru gravele prejudicii de la compania de cimitire. Am definitivat procedurile administrative pentru a închide 14 din cele 16 companii. Din acest moment rămâne doar să se desfășoare procedurile juridice. Din cele 14 companii vor fi disponibilizați 2.700 de oameni. Mulți ai plecat deja. Cheltuielile salariale - 150 milioane de lei pe an. Din cele 16 companii au mai rămas de închis companiile de parking și protecție civilă. Mai sunt patru companii pe care le ținem provizoriu. Iluminatul public, întreținerea semafoarelor, activitatea de deratizare și compania imobiliară care are în proprietate blocul social din Ghencea care e în construcție”, a explicat primarul.Anterior, edilul a explicat că atunci când a preluat primăria, aceasta avea o datorie de o mie de ori mai mare față de câți bani avea în conturi.„Trei milioane de lei în conturile primăriei. Ce datorie avem? Trei miliarde de lei. Noi aveam de dat de o mie de ori mai mulți bani decât aveam în cont. Toate datoriile erau curente. Toți puteau în orice moment să ne blocheze conturile. Primăria era de fapt într-un faliment pe care nu-l declarase. Conturile erau blocate, creditele pentru investiții erau blocate. Cunoaștem cu toții autobuzele Otokar. Datoria pentru ele era de 165 milioane de lei. Unde suntem azi? Avem o situație financiară stabilă. Nu avem conturile blocate, am deblocat creditele pentru investiții, și lucrul cel mai important, că suntem credibili pe piață”, a adăugat primarul.Primarul Capitalei Nicușor Dan a prezentat marți, 31 august, bilanțul după zece luni de la preluarea mandatului de la Primăria Capitalei. Edilul a explicat că atunci când a preluat primăria, Bucureștiul era „un pacient în comă aflat la terapie intensivă”. Totodată, acesta a prezentat mai multe exemple absurde despre modul în care vechea administrație a avut grijă de Capitală.