Nicusor Dan, dupa ce mama lui Ponta a anuntat ca intentioneaza sa-l voteze: Am o mare apreciere pentru ea, o persoana cu personalitate

Ponta: Mama mi-a spus

"In primul rand, am o mare apreciere pentru mama lui Victor Ponta pe care am vazut-o in cateva aparitii televizate, in urma cu cativa ani si este o persoana cu personalitate si am o apreciere pentru domnia sa. In al doilea rand, in urma cu vreun an. intamplator m-am intalnit cu Victor Ponta pe holurile Parlamentului si mi-a spus ca mama lui o sa ma voteze pentru ca ai fost singurul care considera ca i-ai ajutat pe locuitorii din zona aia, cand investitorii au vrut sa defriseze un spatiu verde, deci informatia este reala", a afirmat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la o gradinita din Capitala, intrebat despre subiect.In opinia sa, sunt multe femei din Capitala care sunt nemultumite de ceea ce se intampla cu Bucurestiul, pentru ca femeile sunt mult mai sensibile la conditiile de viata, din cauza instinctului matern."Eu cred ca multe femei din Bucuresti sunt in categoria aceasta de oameni nemultumiti de ce se intampla in Bucuresti, pentru ca femeile avand instinctul matern, sunt mult mai sensibile la ce inseamna conditii de viata, la poluare, la infrastructura scolara, ce inseamna sa ai un copil care invata in schimbul trei in scoala si nu invata de dimineata si multumesc pentru acest vot potential si sunt sigur ca multe femei vor veni in spre programul meu", a conchis Nicusor Dan.Fostul prim-ministru Victor Ponta, liderul Pro Romania, declara, la inceputul acestei sapatamani, ca formatiunea pe care o conduce va avea candidat la Primaria Generala a Capitalei in alegerile locale din toamna, insa a evitat sa spuna daca el va fi acest candidat.A spus insa, ca mama sa l-ar fi votat pe Nicusor Dan, insa acum are indoieli."Va dau un exemplu foarte concret - mama mea, care e un barometru extrem de important pe zona politica si daca o ascultam mai des imi era mai bine, mi-a zis:. N-am vrut sa ii spun nu sau da, dar intreb de ce.Zic da, uite, are un argument, un om, mama traita in Bucuresti 70 de ani. Dupa care m-a intrebat acum:Nu stiu, dar cred ca e o pierdere pentru Nicusor Dan, nu il ajuta asocierea cu Orban si cu PNL, ci mai degraba il trage in jos. Daca in combinatia asta apare si Traian Basescu , nemuritorul Petrov, cu securisti, cu spagari, cu... Cred ca il va dezavantaja. Si atunci oamenii cauta o alternativa la cele doua candidaturi, asta este ideea candidaturii Pro Romania si mergem pana la capat," a declarat Ponta la Digi 24.