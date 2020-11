Nicusor Dan, dupa intalnirea cu Orban: "Vom intra in parteneriat pentru amenajarea Parcului Natural Vacaresti si a Lacului Morii". Toate proiectele de mediu discutate

Amenajarea Deltei Vacaresti si a Lacului Morii, dar si crearea unei centuri verzi pentru Capitala, in lista solutiilor propuse."Azi, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, impreuna cu premierul Ludovic Orban si ministrul Mircea Fechet, am discutat o agenda comuna ambitioasa pentru reducerea poluarii si imbunatatirea calitatii aerului in Bucuresti.Pe scurt:1. Municipalitatea bucuresteana va intra in parteneriat cu Guvernul pentru amenajarea Parcului Natural Vacaresti si a Lacului Morii ca spatii verzi in folosul bucurestenilor. Vom face acest lucru printr-un concurs de proiecte international, transparent.2. Vom depune la Ministerul Mediului, in aceasta luna, un proiect pentru crearea unei retele de statii de incarcare a vehiculelor electrice in Bucuresti. Transportul viitorului se va baza tot mai mult pe electricitate si vreau ca Bucurestiul sa faca pasul spre acest viitor cat mai repede. Precedenta administratie a Capitalei nu s-a preocupat de asa ceva.3. Vom colabora cu Ministerul Mediului in proiectul guvernamental care presupune extinderea retelei de monitorizare a calitatii aerului din Bucuresti de la 8 la 85 de puncte de masurare a calitatii aerului. Pentru a lucra eficient in combaterea poluarii aerului, avem nevoie de informatii mai precise.4. Vom combate mai sever incalcarile de mediu din Capitala, iar pentru asta am decis sa ofer un sprijin personalului insuficient al Garzii de Mediu, care va fi suplimentat cu politisti din Politia Locala a Municipiului Bucuresti. Vor fi realizate patrule mixte pentru a depista si sanctiona incalcarea legislatiei de mediu - inclusiv in ceea ce priveste deseurile, problema care nu va mai fi neglijata la Primaria Capitalei.5. Am pus pe masa subiectul plantarii Centurii Verzi a Bucurestiului, care va fi dezvoltat ulterior printr-o discutie separata care sa includa partenerii din administratia locala a judetului Ilfov", a anuntat pe pagina lui de Facebook , Nicusor Dan.CITESTE SI: