Nicusor Dan explica de ce tremura bucurestenii de frig in case: "O pompa de la CET Sud a crapat"

Dupa intalnirea cu reprezentantii Guvernului, primarul Nicusor Dan a dat explicatii."O pompa de la CET Sud a crapat in noaptea de vineri spre sambata", a explicat primarul general Nicusor Dan.El a precizat ca pompa era din anii '60 si ca nu a putut fi modernizata deoarece ELCEN nu a putut lua bani europeni pentru ca era in insolventa.Pompa a fost reparata, a precizat Nicusor Dan, dar exista o inertie a sistemului. La inceputul saptamanii viitoare se va ajunge la o normalizare, a afirmat edilul."Singurul indicator la care trebuie sa ne uitam este cata apa trebuie sa introducem in retea. In 2016 era de 800 de tone pe ora, acum e de 2.500 de tone pe ora. De-alungul timpului, Elcen a tras semnale de alarma asupra degradarii accelerate a retelei", a spus primarul, care a anuntat faptul ca ELCEN va iesi din insolventa de la inceputul lunii ianuarie, cu ajutorul Guvernului.Din fondul de rezerva al Guvernului, Primaria Municipiului Bucuresti va primi 20 de milioane de lei.Primarul a spus ca vor mai fi sute de avarii. El a calculat ca in 2019 au fost 1.700 de avarii, iar anul acesta ar putea fi de doua ori mai multe - dar, fiind mai multe echipe, se vor rezolva mai rapid.CITESTE SI: