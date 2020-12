Nicusor Dan: "Extinderea magistralei M2 va stimula utilizarea transportului public. Vom construi un park & ride in apropiere"

"Salut semnarea contractului de finantare dintre Ministerul Transporturilor si Metrorex pentru extinderea magistralei M2 de metrou spre Soseaua de centura din partea de sud a orasului. E imbucurator anuntul ministrului Lucian Bode despre finantarea europeana pentru acest proiect; se pot face deci mari proiecte de infrastructura in Capitala cu fonduri europene, iar toate entitatile publice trebuie sa se straduiasca mult mai serios sa atraga banii europeni", a scris edilul general, marti, pe Facebook El a mentionat ca acest proiect va stimula, in timp, utilizarea transportului public drept alternativa la masina personala de catre cei care locuiesc in comunele din sudul Capitalei."In apropiere de viitoarea statie de metrou vom construi o parcare de tip park & ride si tot acolo va fi una dintre statiile viitorului metrou de suprafata. Astfel, cine va veni din sudul Capitalei isi va putea lasa masina la marginea orasului si va putea merge cu metroul la Piata Unirii, la Universitate ori la Piata Victoriei sau va putea folosi metroul de suprafata pentru a ajunge la AFI Cotroceni, Gara de Nord sau Pipera", a precizat Nicusor Dan.Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a semnat marti contractul de finantare privind "Edificarea unei statii de metrou la nivel suprateran situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura", in valoare totala de aproape 215 milioane de lei, din care 180 de milioane de lei sunt fonduri europene nerambursabile.Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea gradului de accesibilitate la reteaua de transport cu metroul in zona de sud a municipiului Bucuresti, prin extinderea magistralei M2 cu o statie supraterana, in apropierea soselei de centura.Prin acest proiect, ce are ca termen de implementare 55 de luni, se doreste extinderea retelei actuale de metrou prin construirea unei noi statii supraterane la standarde europene si imbunatatirea infrastructurii existente prin prelungirea liniei existente cu 1,6 km de cale de rulare, conducand astfel la cresterea ponderii de calatori transportati cu metroul si, totodata, reducerea timpului petrecut in trafic pentru tranzitarea orasului ca urmare a implementarii proiectului.Procedurile de derulare si urmarire a contractului se executa de Primaria Sectorului 4, iar Metrorex asigura asistenta tehnica.CITESTE SI: