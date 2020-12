Nicusor Dan, dupa intalnirea cu cei 6 primari ai sectoarelor: "Nu e obligatoriu sa fim buni prieteni, dar e foarte important pentru bucuresteni sa fim buni parteneri"

Luni, 14 decembrie, primarul Nicusor Dan s-a intalnit online cu toti cei sase primari de sector din Capitala, pentru a discuta despre coordonarea n rezolvarea problemelor bucurestenilor."Alegerile s-au incheiat, avem inainte trei ani si jumatate fara niciun scrutin, deci singura noastra preocupare trebuie sa fie buna administratie. Am spus ca-mi doresc o relatie functionala cu toti primarii de sector, indiferent de apartenenta politica. Sunt interesat de solutii, nu de conflicte. Concret, am vorbit azi despre masurile pentru protejarea bucurestenilor de COVID-19, despre o abordare unitara in chestiunea salubritatii, despre stimularea investitiilor si politicile fiscale locale si despre mai multe subiecte sociale (inclusiv subiectul burselor scolare in Bucuresti )", a scris Dan pe Facebook Nicusor Dan spune ca primarii au convenit sa discute periodic pe teme de administratie locala, iar dupa formarea noului guvern sa solicite impreuna o intalnire cu noul premier pentru o abordare larga a temelor prioritare ale Capitalei."Concluzia discutiei cu primarii de sector, din punctul meu de vedere: nu e obligatoriu sa fim buni prieteni, dar e foarte important pentru bucuresteni sa fim buni parteneri", a conchis Dan.