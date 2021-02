Nicusor Dan, intalnire cu Ilie Bolojan: "Am vorbit despre termoficare, trafic rutier si parcari. Daca s-a putut in Oradea, se va putea si in Bucuresti!"

"Am avut aseara o discutie excelenta cu un om pe care il apreciez foarte mult - fostul primar al Oradei si actualul presedinte al Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan. Am vorbit despre proiectele de infrastructura urbana, despre termoficare, trafic rutier si parcari, precum si despre modernizarea administratiei publice. Exista experiente valoroase in Oradea, pe care le putem folosi si in Capitala pentru a imbunatati calitatea vietii cetatenilor . Daca s-a putut in Oradea, se va putea si in Bucuresti!", a scris Nicusor Dan pe Facebook Joi, 10 februarie, presedintii Consiliilor Judetene din tara se intalnesc la Ministerul Dezvoltarii.