Nicusor Dan, intalnire online cu primarii de sector. Problema gunoiului si masurile privind pandemia sunt pe agenda discutiilor

Pe agenda discutiilor s-au aflat masurile de protectie a populatiei in contextul pandemiei, abordari unitare privind problematica deseurilor, corelarea masurilor privind investitiile, taxarea si asistenta sociala, o gandire unitara privind bursele scolare la nivelul Bucurestiului."Mi-am dorit sa avem astfel de intalniri, constient fiind ca, indiferent de zona politica din care vine fiecare, avem nevoie de o colaborare sincera si de coerenta in Bucuresti. De multe din actiunile oricaruia dintre noi depind si actiunile celorlalti. De aceea, am toata deschiderea sa colaboram, campania electorala a trecut, urmeaza patru ani in care Capitala se poate dezvolta doar daca noi reusim sa ne coordonam si sa gasim cat mai multe zone de actiune unitara in folosul bucurestenilor", a declarat Nicusor Dan.Conform PMB, toti primarii de sectoare au salutat initiativa si au decis crearea unui cadru constant de consultari la acest nivel, precum si convocarea de urgenta, ori de cate ori va fi necesar, a unei astfel de intalniri."Nu in ultimul rand, primarul general, precum si primarii de sectoare au convenit necesitatea solicitarii unei intrevederi cu viitorul prim-ministru si cu viitorul ministru al Finantelor, imediat ce procedurile de desemnare vor fi incheiate", mentioneaza sursa citata.