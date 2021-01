Nicusor Dan, intrebat daca Ludovic Orban ar trebui sa demisioneze de la conducerea PNL: "Am un mare respect pentru el"

"Este o dezbatere interna pe care PNL o are. In opinia mea, Ludovic Orban are doua sau trei mari merite. Unul ca a stabilizat partidul asta in 2017, cand era intr-un oarecare dezechilibru, doi ca a reusit sa incheie Guvernul Dancila, ca a reusit sa dea jos Guvernul Dancila - ne gandim cum ar fi fost Romania in criza sanitara cu Guvern PSD - si trei - ca a contribuit decisiv ca Bucurestiul sa aiba un primar de dreapta.Acestea sunt meritele pe care Ludovic Orban le are. Am un mare respect pentru el", a declarat Nicusor Dan, la Digi 24, luni seara, dupa ce a fost intrebat daca Ludovic Orban ar trebui sau nu sa demisioneze de la conducerea PNL.Intrebat, de asemenea, daca il va afecta o eventuala demisie a lui Orban din conducerea PNL, Nicusor Dan a explicat ca personal are o relatie "foarte corecta" cu oamenii din acest partid "Eu am o relatie foarte corecta, am facut o campanie electorala impreuna cu PNL, am o relatie foarte buna cu oamenii din acest partid, in special cu organizatia PNL Bucuresti, cu consilierii generali cu care sunt in contact. Lucrul asta nu o sa se schimbe", a declarat Nicusor Dan.Secretarul general al PNL Robert Sighiartau a afirmat ca Ludovic Orban ar trebui sa plece din functia de presedinte al partidului, pentru ca de multe ori, prin comportamentul unor colegi in guvernare, liberalii au fost pusi de multe ori alaturi de PSD.