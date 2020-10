Nicusor Dan, intrebat despre intrarea in PNL: Viata mea profesionala e lunga din momentul acesta. Sunt extrem de preocupat de urmatoarele luni din viata Bucurestiului

"O sa dau acelasi raspuns ca domnul premier . Viata mea profesionala e lunga din momentul acesta. In momentul acesta am mari dificultati in a tine la suprafata acest oras. Sunt extrem de preocupat de urmatoarele luni din viata Bucurestiului si asta este suficient pentru mine. Reflectez la o intrare in politica. Pentru acest moment este raspunsul pe care vi l-am dat", a afirmat Nicusor Dan duminica seara la Romania Tv.La aceesi intrebare, Ludovic Orban a precizat ca daca va veni un moment in care sa discute despre posibila inscriere in PNL a lui Nicusor Dan, atunci "o sa discut cu mare bucurie"."Daca va veni un moment sa discutam despre acest subiect o sa il discut cu mare bucurie. Acum chestiunea noastra principala e sa discutam despre solutiile pentru Bucuresti", a completat Orban.