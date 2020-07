Nicusor Dan isi doreste ca Traian Basescu sa nu candideze la Primaria Capitalei: "Eu sunt optimist ca o sa existe o intelegere cu PMP"

Intrebat ce crede despre posibilitatea de a-l avea contracandidat pe Traian Basescu pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan a declarat:"Eu sunt optimist ca o sa existe o intelegere cu PMP, astfel incat aceasta candidatura sa nu mai aiba loc. Si domnul Basescu cred ca are o expertiza foarte buna pentru locul in care se afla acum", a precizat Nicusor Dan, referindu-se la postul de europarlamentar.Presa l-a mai intrebat pe Nicusor Dan ce va face daca va fi nevoit sa colaboreze cu Dan Cristian Popescu (candidat PNL la Primaria Sectorului 2, dar care a sustinut ca discuta despre sprijin la alegeri si cu alte partide) sau cu Dan Croitoru (candidat pe care liberalii l-ar putea sustine la Primaria Sectorului 5, desi acesta a plecat din partid, s-a inscris in ALDE si a revenit doar de curand in PNL)."Haideti sa nu intram pe ipoteze. Eu sunt partenerul acestor 4 partide - sau 3 partide care au afirmat formal sustinerea ( USR , PNL si PLUS) si al patrulea (PMP) informal pana in acest moment - si am convingerea ca vor gasi persoanele cele mai bune si voi colabora cu ele", a mai spus Nicusor Dan.