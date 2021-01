Nicusor Dan l-a dat afara pe directorul Directiei de Mediu din Primarie. Ce a facut acesta

"Am reusit sa oprim aceasta defrisare la timp", a adaugat edilul."L-am eliberat azi (joi - n.r.) din functie pe directorul interimar al Directiei de Mediu din Primaria Capitalei, pentru modul in care a gestionat cazul din Soseaua Kiseleff 45. Mai precis pentru ca, in plin centrul Capitalei, a avizat defrisarea a 22 de arbori. Am reusit sa oprim aceasta defrisare la timp.In acea zona s-au facut demersuri pentru demolarea unor case vechi in vederea construirii de blocuri. Spatiul verde al Capitalei nu trebuie distrus!", a scris Nicusor Dan joi pe Facebook CITESTE SI: "Leacul-minune" recomandat de Gigi Becali pentru COVID-19, desfiintat de medici: "Este folosit in special in medicina veterinara"