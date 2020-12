Nicusor Dan: La Coltea a fost un Corp de Control. Consiliul etic nu a functionat in spital

Edilul general a adaugat ca a mai fost in luna octombrie o verificare facuta de Corpul de Control si au fost cerute acte privind procedurile de concurs pentru sefii de sectii, iar documentele nu au fost transmise de atunci la PMB."Aici, la Coltea, sunt trei probleme. Si am venit la Coltea pentru ca este un conflict de mai multa vreme intre echipe medicale. La Coltea a fost, de asemenea, un control al Corpului de Control al Primariei Capitalei, acest control a gasit o chestiune care pare sa se confirme, spun pare sa se confirme pentru ca managerul este in izolare pana la inceputul saptamanii viitoare si o sa revenim catre el. Deci o chestiune este ca fiecare dintre spitale trebuie sa aiba un consiliu etic si pare ca acest consiliu etic nu a functionat in Spitalul Coltea, in sensul ca orice sesizare a cuiva care reclama nereguli din spital trebuie sa ajunga la consiliul etic. Si pare ca din 2015 pana in 2020 toate aceste sesizari erau rezolvate de management si nu de acest consiliu etic. Deci asta ar fi o prima problema, repet, care trebuie sa fie confirmata", a afirmat Nicusor Dan joi, dupa o vizita la spitalul Coltea.Primarul general a adaugat ca o alta problema ar fi ca au fost cerute niste acte privind procedurile de concurs pentru sefii de sectii de catre Corpul de Control si nici dupa doua luni nu au fost transmise catre Primaria Capitalei."A doua problema este ca noi am avut un control al corpului de control al primarului, finalizat pe 12 octombrie, acum doua luni si 10 zile, si 5 zile, si prin acest corp de control s-au solicitat niste acte, printre care proceduri de concurs pentru sefi de sectii, iar aceste acte nu au fost transmise catre Primariei, asa cum legea obliga, sa ni le transmita in 30 de zile. Deci am solicitat ca ele sa vina in cel mai scurt timp catre noi ca sa le analizam", a explicat Dan.El a mai spus ca ca exista o dezbatere in randul echipelor medicale daca sa fie mutate niste paturi de la sectia de cardiologie la cea de terapie intensiva."A treia chestiune este o chestiune de ordin medical, e o dezbatere medicala si de asta am stat mai mult timp, ca sa ascultam toate partile si decizia o sa fie luata cu specialisti in medicina, nu o iau eu, pentru functionarea subsectiei de cardiologie din cadrul spitalului, care avea niste paturi care au fost transferate catre sectia de terapie intensiva. Si exista o dezbatere daca aceste paturi ar trebui sa ramana la sectia de cardiologie sau sa fie la sectia de ATI. Dar, repet, e o dezbatere profesionala, medicala, in care nu vreau eu sa ma pronunt", a mai afirmat Nicusor Dan.Edilul a mai anuntat joi ca directorul medical de la Spitalul Filantropia va prelua functia de manager, pana la organizarea concursului pentru ocuparea postului. Nicusor Dan a precizat ca, pana la finalul lunii ianuarie, vor expira contractele de management ale tuturor directorilor de la cele 19 spitale din subordinea Primariei si se vor organiza concursuri.CITESTE SI: Cum incearca apropiatii lui Dragnea sa-l dea grav bolnav de COVID-19: "De 2 zile nu reusim sa luam legatura cu el"