Nicusor Dan despre fuziunea Termoenergetica - Energetica: "Majoritatea PSD din CGMB s-a manifestat, azi, din nou impotriva bucurestenilor"

"PSD a votat ingineria financiara a fuziunii Termoenergetica - Energetica (pregatind de fapt falimentul, asa cum a fost si cu RADET), a aprobat actul aditional al contractului cu Apa Nova (negociat in secret si fara nicio consultare cu bucurestenii) si a majorat cheltuielile de publicitate ale primariei (salonul de infrumusetare politica a doamnei Firea)", a scris Dan, miercuri, pe Facebook El le-a multumit consilierilor municipali generali USR si PNL care s-au opus acestor masuri, despre care a spus ca sunt "contrare interesului public" si "batjocoresc" cetatenii."Ii asigur pe bucuresteni ca lucrurile nu vor ramane asa si ca, daca voi fi primar si daca vom avea o majoritate de dreapta in Consiliul General al Capitalei, vom intoarce toate deciziile aberante si vom promova masuri in interesul oamenilor. Sunt multe lucruri de reparat in Primaria Capitalei dupa dezastrul Firea - PSD!", a adaugat Nicusor Dan.Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, in sedinta de miercuri, un proiect care prevede ca se aproba, de principiu, demararea procedurilor necesare in vederea fuziunii dintre companiile municipale Termoenergetica Bucuresti SA si Energetica Servicii Bucuresti SA.De asemenea, s-a aprobat prelungirea cu 12 ani a duratei contractului de concesiune incheiat cu SC Apa Nova Bucuresti SA.