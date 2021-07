Nicusor Dan ii indeamna pe basarabeni sa voteze la alegerile anticipate din 11 iulie: "Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa"

"Maine, cu ocazia alegerilor parlamentare, Republica Moldova are sansa de a face un pas important spre Europa. Ii rog pe toti cetatenii moldoveni din Bucuresti sa vina la vot si sa voteze pentru orientarea pro-europeana a tarii si pentru relatii mai apropiate intre cele doua maluri ale Prutului", a scris Nicusor Dan , sambata, pe Facebook El a adaugat ca cetatenii moldoveni, cu sprijinul Romaniei, "isi pot urma vocatia nationala si europeana".Un numar de 12 sectii de votare sunt organizate in Romania pentru alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova, intre care doua sunt in Bucuresti.Pe 28 aprilie, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu , a anuntat ca a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului si a convocat alegeri legislative anticipate pentru data de 11 iulie. Decizia a fost luata dupa ce magistratii Curtii Constitutionale au declarat neconstitutionala starea de urgenta, in timpul careia legislativul nu putea fi dizolvat si astfel nu se puteau convoca alegeri parlamentare anticipate.