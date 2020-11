Nicusor Dan: Municipalitatea bucuresteana va amenaja piete volante si spatii deschise suplimentare

"Pentru a-i ajuta pe producatorii agricoli care nu-si vor putea vinde marfa in pietele inchise din Capitala (a caror functionare va fi temporar suspendata pentru a limita raspandirea COVID-19), municipalitatea bucuresteana va amenaja piete volante si spatii deschise suplimentare", a scris primarul sambata, pe contul sau de Facebook El a precizat ca decizia a fost luata in urma unei discutii telefonice cu premierul Ludovic Orban , fiind vorba de o masura speciala pentru sustinerea micilor producatori din jurul Capitalei, dar si a bucurestenilor care cumpara astfel de produse din piata."Identificam zilele viitoare locatiile si le anuntam din timp. Legumele, fructele si lactatele produse in comunele limitrofe Capitalei trebuie sa-si gaseasca loc in continuare pe piata bucuresteana", se mai arata in mesajul postat de Nicusor Dan.