Nicusor Dan: "Ne pregatim sa semnam contractul cu Astra pe 100 de vagoane de tramvai. Vom lansa licitatia pentru autobuze electrice"

"Pe zona de transport ne pregatim sa semnam contractul cu Astra Arad pe 100 de vagoane de tramvai. E un contract pe bani europeni de 20 milioane euro. Pentru ca s-au scurs niste ani de la momentul ofertei pentru tramvaie si pentru ca preturile au crescut e nevoie de niste discutii tehnice pentru ca acest contract sa poata fi onorat de Astra Arad. Acesta e motivul pentru care nu am semnat acest contract pana acum.Astra Arad a reinoit garantia, deci putem sa semnam acest contract. A existat o licitatie organizata de STB pentru 40 de tramvaie cu o societate din Pascani. Contractul a fost anulat in septembrie pentru ca nu existau bani nici in bugetul de investitii al STB, nici al Primariei Capitalei si banii acestia nu ii aveau pentru ca si aici nu e vina fostei administratii, pentru ca a existat un raport al Curtii de Conturi care a spus ca nu se poate ca o societate comerciala sa faca licitatii pe bani care nu sunt ai ei. Tot ce inseamna achizitie de vehicule de transport trebuie sa fie exclusiv facuta de PMB care are bani si dupa aceea trebuie sa fie atribuite catre STB. STB are in acest moment datorii care ajung la 900 milioane lei catre ANAF.Datorii care vin din faptul ca ani in sir PMB nu si-a platit subventia pe care a agreat-o cu acest operator de transport. Acest contract pentru tramvaie din Pascani nu era oportun pentru ca erau tramvaie de 18 metri, nu de 27, e nevoie de tramvaie lungi. 6,8 milioane lei era aproape cat costul unui tramvai dublu. Nu se justifica sa dai pe un tramvai de 18 metri cat ai da pe unul de 36 metri", a afirmat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la sediul Primariei Generale.Edilul a adaugat ca nu crede ca ne putem astepta sa vedem din aceste tramvaie noi facute Astra Arad circuland deja in acest an.El a mai anuntat ca va fi lansata si licitatia pentru autobuze electrice."Vom lansa licitatia pentru autobuze electrice cu bani europeni. Principala problema e ca pretul stabilit in caietele de sarcini nu a stimulat marii operatori sa participe la licitatii. Si ce trebuie sa facem e sa trecem la 500.000 de euro. Acesta e pretul pe un autobuz electric, pentru a aveam oferte de la marii operatori care produc autobuze in Europa si va asigur ca nu vom pierde acesti bani europene", a completat Dan.CITESTE SI: