Noul primar al Capitalei, Nicusor Dan: "Nu se pune problema desfiintarii in acest moment a echipei de handbal feminin de la CSM Bucuresti"

El si-ar dori ca echipa de handbal feminin a CSM Bucuresti sa atraga mai multe fonduri din alte surse decat de la Primaria Capitalei."Clubul Sportiv Municipal are echipa de handbal pe care o cunoastem cu totii, dar are si foarte multe echipe de copii si juniori, pe care as vrea sa le pastram in continuare.In ceea ce priveste echipa de handbal, ea este o oportunitate pe care noi o avem. Nu cred ca a fost 'vanduta' corect, in sensul de marketing, performanta pe care ea reuseste sa o sustina constant. Nu se pune problema desfiintarii in acest moment a echipei de handbal feminin, dar mi-as dori foarte mult ca banii pe care ea ii atrage din alte surse decat Primaria Capitalei sa fie mult mai multi decat o face in momentul de fata", a afirmat Nicusor Dan, intr-un interviu la RFI.Dan a precizat ca va fi "preocupat" de finantarea echipei de handbal feminin a CSM Bucuresti: "Deci in orice caz, nu o sa avem o decizie brutala in privinta ei, dar o sa avem o preocupare in ceea ce priveste finantarea ei pe anii urmatori".Antrenorul echipei CSM Bucuresti, Adrian Vasile, afirmase ca nu s-au facut modificari in organigrama echipei, lasand sa se inteleaga ca nu isi face griji din acest punct de vedere, intrucat Romania nu exceleaza la multe capitole, asa cum o face in handbal: "Nu s-au facut modificari in organigrama, noi ne vedem de antrenamente, la ce ne pricepem.Cred ca in Romania nu sunt multe domenii in care activam la nivel de excelenta si unde facem asta ar trebui sa ne ingrijim de acest domeniu. De aceea, o alta abordare legata de sport in Bucuresti si in Romania ar fi gresita".Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti este una dintre cele mai puternice din Europa, participand frecvent in ultimii ani in Liga Campionilor, competitie pe care a si castigat-o in 2016.CSM Bucuresti, club sustinut de Primaria Capitalei, are 14 sectii sportive, inclusiv de scrabble, yachting sau motociclism.