Nicusor Dan: O cincime dintre blocurile din Bucuresti primesc caldura sub parametri. Suntem in momentul cel mai de jos al sistemului de termoficare din Bucuresti

"Suntem in momentul cel mai de jos al sistemului de termoficare din Bucuresti. Este consecinta unor ani in care nu s-a facut nimic, nu s-au aruncat bani si mai ales nu s-au facut investitii in schimbarea retelei. Lunile pe care le-am petrecut la Primarie m-am asigurat ca lacrarile pot sa inceapa in aceasta vara. Am semnat contractul pe 300 milioane de euro, fonduri europene, avem promisiunea de 200 milioane PNLR, mai avem 320 miliaone de lei de data aceasta pe care ni i-a dat Guvernul pentru sistemul de termoficare, am anuntat intentia de a prelua ELCEN in care sunt foarte optimist sa comasam productia si distributia.O sa avem chiar maine o intalnire cu constructorii, tocmai ca sa nu facem o licitatie in gol si sa facem o licitatie aplicata, astfel incat sa avem inca din vara asta foarte multi constructori care sa lucreze la reparatia retelei de termoficare. Ce pot eu sa promit este ca la iarna viitoare va fi mai bine si inca o iarna va fi si mai bine, o sa stabilizam sistemul", a declarat Nicusor Dan, la Digi24, luni seara.Primarul Capitalei a explicat ca daca temperaturile ar fi mai ridicate, presiunea la reteaua de termoficare ar fi putut fi mai mare."Daca am fi fost intr-o zi normala cu 5-6 grade, atunci am fi putut risca sa avem presiune mai mare. Cu cat presiunea e mai mare, cu atat riscut de a apare o avarie e mai mare, logic. Pentru ca punem presiune pe o retea care este ciur. Insa intr-o zi in care este foarte frig si daca apare o avarie, poti sa ai 5-10-15 blocuri care nu o sa aiba apa calda o zi, o zi si jumatate, doua. Asta se intampla. Si atunci imtr-o zi foarte friguroasa nu iti permiti acest risc", a declarat Nicusor Dan.Intrebat cate blocuri sunt afectate si care au furnizare sub parametrii, edilul a declarta ca intre 15 si 20 la suta din blocurile conectate la reteaua de termoficare a Capitalei."Undeva intre 15-20% dintre blocurile care sunt. O cincime dintre blocurile din Bucuresti primesc caldura sub parametri, exact. Sunt tari europene in care e o normalitate sa aiba 19 grade in casa. Lumea s-a obisnuit undeva la 22 de grade. Am vrut sa evitam riscul", a declarat Nicusor Dan.Primarul Nicusor Dan a mai precizat ca luni seara nu mai era nicio avarie majora la reteaua de termoficare din Bucuresti. "Azi nu stiu in momentul acesta (daca sunt avarii - n.r.), insa azi la ora 11 erau doar doua avarii care erau pe reteaua secundara si urmau sa fie remediate dupa-amiaza. Avarii majore nu avem in acest moment. Tot ce putem face e sa nu suprasolicitam reteaua, sa speram ca nu va crapa, iar daca va crapa, tot ce putem face e sa remediem", a explicat Nicusor Dan.Mai multe blocuri din sectoarele 1, 2, 4, 5 si 6 ale Capitalei au ramas fara caldura si apa calda din cauza unor avarii.