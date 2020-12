Nicusor Dan: O sa verific sute de autorizatii date de Directia de Urbanism din Primaria Capitalei. Se incalca flagrant legea, la nivel statistic

"Nu pot sa spun decat ca ma bucur ca lucrul acesta se intampla. Inca din anul 2006, eu sunt printre cei care spun in spatiul public ca exista o mafie imobiliara in orasele din Romania si in Bucuresti si ca, din pacate, nu exista nicio persoana condamnata. Dar, pentru moment, eu nu pot sa acuz aceste persoane. Ele sunt sub ancheta. Nu pot sa spun ca sunt vinovate sau nu. Va promit: eu, ca primar, o sa verific sute de autorizatii si PUZ-uri si PUD-uri date de Directia de Urbanism din Primarie. Ca fenomen, pot sa va spun ca se incalca flagrant legea, la nivel statistic", a aratat edilul general, intr-o declaratie acordata presei.Intrebat ce se va intampla in cazul proceselor intentate Primariei de catre Asociatia Salvati Bucurestiul, Nicusor Dan a declarat ca va respecta legea si ca nu va apara eventuale ilegalitati."Eu, ca persoana fizica, am avut foarte putine procese cu primaria , cele mai multe fiind - vreo sapte, opt - pentru a obtine acte oficiale din primarie. Evident ca procesele acestea nu mai au obiect acum, pentru ca dau un telefon si obtin actele acelea. Apoi, au existat acele 400 - cele mai multe sunt litigii intre Asociatia Salvati Bucurestiul si Primaria Capitalei sau alte primarii din Bucuresti. Eu nu mai sunt in Asociatia Salvati Bucurestiul, acele litigii continua, iar eu, ca primar, acum, daca in acele litigii consider ca autorizatia emisa de primarul anterior este nelegala, nu o sa pot sa spun ca este legala. Nu o sa apar o ilegalitate pe care a facut-o administratia precedenta. Pe de alta parte, mai sunt niste litigii in care s-au judecat inainte Primaria cu Salvati Bucurestiul si a castigat Primaria, care cere niste cheltuieli de judecata Asociatiei Salvati Bucurestiul. In acele litigii, eu ma duc in numele primariei si cer bani de la asociatie", a spus el.Opt persoane au fost retinute, miercuri, in urma perchezitiilor din Bucuresti si judetul Ilfov, intr-sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, fals material in inscrisuri oficiale, favorizarea faptuitorului, sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri, uz de fals si fals intelectual."In urma perchezitiilor, politistii au identificat si ridicat documente de interes in cauza, telefoane mobile, medii de stocare, precum si peste 52.000 de euro, 48.000 de lei si 4.300 de dolari. De asemenea, au fost retinute opt persoane, acestea urmand a fi prezentate magistratilor cu propunere legala", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB) transmis miercuri AGERPRES.Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile au avut loc la Directia Generala de urbanism si amenajarea teritoriului si la Serviciul de autorizari din Primaria Generala, intr-un dosar de executare fara autorizatie de construire a unor imobile de locuinte ridicate in zona Bucurestii Noi si Chitila.