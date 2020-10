Nicusor Dan: Presedintele Iohannis m-a sunat si m-a felicitat. M-a asigurat ca pot sa apelez la expertiza domniei sale

"Presedintele m-a sunat ca sa ma felicite pentru rezultatul pe care l-am avut. Stiti ca presedintele a fost un primar de succes si m-a asigurat ca pot sa apelez la aceasta expertiza. Sa ma consult cu domnia sa pe orice chestiune care tine de acest oras, Deci in discutia pe care am avut-o initial (la Palatul Cotroceni - n.r.) am trecut in revista cumva proiectele pe care le propun pentru Bucuresti, am vorbit foarte mult despre colaborarea cu Guvernul, care e absolut necesara si despre fonduri europene, in acea vizita la Cotroceni, de la care m-au pozat si colegii dumneavoastra cand am iesit. Si dupa alegeri a fost acest apel de felicitare si de posibilitatea apelarii la aceasta expertiza", a afirmat Nicusor Dan duminica seara la Romania Tv.La randul sau, premierul Ludovic Orban a precizat ca seful statului a fost "campion in dezvoltarea locala"."Domnul Iohannis a fost un campion in dezvoltarea locala si sa ne aducem aminte ca a preluat Sibiul intr-o stare de declin si l-a adus la stadiul de oras absolut superb acum", a explicat Orban.