Nicusor Dan, prima reactie dupa validare: Ne revedem la depunerea juramantului, iar apoi, zi de zi, in calitate de parteneri

"Curtea de Apel Bucuresti a luat azi decizia fireasca de a respinge contestatiile pesediste total nejustificate privind alegerile locale de acum o luna si a validat mandatul de primar general al Capitalei, acordat de cetateni. In aceasta saptamana, voi putea prelua oficial functia si incepem sa construim impreuna Noul Bucuresti, adica sa facem un oras bun pentru oamenii cinstiti.Le multumesc din nou bucurestenilor pentru increderea exprimata la urne si pentru dorinta de a aduce o schimbare in acest oras vitregit de catre o administratie incompetenta. Ne revedem la depunerea juramantului, iar apoi, zi de zi, in calitate de parteneri", a scris Nicusor Dan.Cel mai probabil, la finalul saptamanii, Nicusor Dan va depune juramantul si va fi instalat in functie.