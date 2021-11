De ce se reabilitează doar 15 km de rețea de termoficare în acest an, în Capitală. Răspunsul dat de primarul Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat pentru Digi 24 că în acest an au fost reabilitaţi doar 15 kilometri de reţea primară de termoficare, deoarece documentaţiilor necesare lucrărilor nu erau pregătite.

"Pentru asta am fi avut bani. Din păcate - sau, în fine, aşa este sistemul - când eşti autoritate publică, pentru a face orice fel de investiţie trebuie să faci o achiziţie publică şi înainte de achiziţia publică trebuie să faci un studiu de fezabilitate, nişte indicatori tehnico-economici. Toate acestea durează. Nu am găsit aceste documentaţii gata, ca să putem să le atribuim. (...) Din punct de vedere tehnic, se poate ajunge la 50 într-un an. (...) Din păcate, nu putem lucra decât în intervalul în care reţeaua nu este solicitată, adică aprilie-octombrie. (...) Nu poţi să lucrezi pe reţeaua principală în mai multe locuri deodată", a precizat edilul general.

Nicuşor Dan a menţionat că, din totalul de o mie de kilometri de reţea primară, 100-150 de kilometri au o vechime de mai mică de 10 ani, iar alţi 100-150 de kilometri au o vechime mai mică de 20 de ani. În acest an au fost reabilitaţi 15 kilometri, iar pentru anul viitor este programată reabilitarea a 50 de kilometri.

"Pe termen mediu, în acest mandat, va fi mai bine, pentru că am semnat acel contract cu Comisia Europeană pentru un ajutor de 300 de milioane, care înseamnă 210 kilometri din 1.000. În condiţiile date, am atribuit către compania noastră municipală 13 kilometri, din care ei au făcut 8-9. Am atribuit deja 20, tot pe buget local, din ceilalţi 40 şi vom relansa licitaţia pentru alţi 20. Pe de altă parte, în această vară s-au făcut acele reparaţii care erau necesare. Asta s-a putut face în acest an. Iarna viitoare va fi mult mai bine", a spus el.

Potrivit primarului Capitalei, pierderile de pe reţeaua de transport şi distribuţie a agentului termic sunt de 37%. La acestea se adaugă însă şi aspecte legate de producţie, în contextul în care centralele ELCEN sunt din anii '60. El a reamintit că municipalitatea a făcut paşi procedurali pentru achiziţia ELCEN, aflat în insolvenţă de mai mulţi ani.

"A doua parte a discuţiei pe care am avut-o cu Florin Cîţu a fost pentru un împrumut pe care municipalitatea să îl ia, garantat de stat, astfel încât să scoatem ELCEN din insolvenţă şi să putem să accesăm fondurile europene, care sunt posibil a fi accesate dacă o companie nu este insolvenţă", a precizat Nicuşor Dan.

