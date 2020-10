Nicusor Dan, in prima conferinta ca primar: Primaria Capitalei are datorii de 3 miliarde de lei

Primarul a anuntat care sunt principalele sale observatii dupa prima zi in institutie."Am avut azi o prima zi de aveluare a institutiei. Asa cum am spus, primele zile ma voi ocupa de chestiunile urgente si ma voi asigura ca institutia poate sa functioneze.Ma voi ocupa de chestiunile urgente. Am avut o evaluare a directiei juridice. Am avut o evaluare preliminara care va continua maine si am avut o discutie pe chestiunea coronavirusului.Maine o sa avem o discutie tehnica despre termoficare, o discutie pe resurse umane si pe companiile municipale si situatia lor", a spus Nicusor Dan.Primarul a vorbit si despre numarul mare de procese aflate in desfasurare. "Pe evaluarea juridica, Primaria Capitalei are in momentul de fata 6.000 de litigii, ceea ce inseamna ca ceva nu functioneaza daca oameni si institutii sunt nevoiti sa mearga in instanta. Suntem la jumatatea drumului pe dosarele de retrocedare pe care Primaria Capitalei le are in gestiune.Acesta a anuntat bugetul de care dispune pentru anul 2021 si a vorbit inclusiv despre datoriile gasite in primaria condusa pana de ieri de Gabriela Firea "In linii mari, Primaria Capitalei si institutiile din subordine, mai putin companiile au datorii curente de 3 miliarde de lei la acest moment. Bugetul de anul viitor, aproximativ 4 miliarde de lei. Nu poti, dupa ce ani de zile ai incasat 4 miliarde, nu poti sa spui si sa vii ca vei incasa 7 miliarde", a spus Nicusor Dan."Am avut o discutie in care am invitat reprezentanti din DSP, DSU, MS, Politia Nationala, Politia Locala, Jandarmerie, reprezentanti ai Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. O prima observatie ca multe dintre aceste institutii nu au colaborat intre ele si promisiunea pe care o fac este ca ma voi asigura ca aceste institutii sa colaboreze intre ele.Am abordat situatia spitalelor, am abordat situatia ambulantelor, am abordat chestiunea testarii, ce e important sa facem in saptamanile urmatoare, adica catre ce categorii de oameni ne vom duce cu testarea in saptamanile urmatoare. Am abordat si chestiunea sociala, cum sa facem ca acele masti care exista deja sa ajunga la persoanele vulnerabile care au nevoie de ele si cum sa facem ca persoanele vulnerabile sa primeasca asistenta la domiciliu pentru a nu se expune riscului de a iesi afara din casa", a mai declarat primarul.Acesta a explicat ca exista disponibilitate pentru ca spitalele din subordinea primariei sa intre in circuitul pentru bolnavii de coronavirus.